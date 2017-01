Un bebeluş a fost găsit mort aproape de Gara Burdujeni din Suceava. Trupul era muşcat de câini

Un bebeluş a fost găsit mort în apropiere de Gara Burdujeni din Suceava. Trupul îngheţat şi neînsufleţit al micuţului a fost găsit sâmbătă seara, de către un om al străzii, în apropierea de policlinica medicală de lângă gară. Cel care l-a găsit a observat la un moment dat mai mulţi câini care trăgeau de punga de plastic în care se afla bebeluş. Din primele informaţii, se pare că trupul înghețat al nou-născutului a fost mușcat de câini.

Polițiștii care au ajuns la fața locului au început cercetările, pentru identificarea mamei care și-a abandonat copilul, însă până în momentul de față nu sunt foarte multe informații legate de acest caz. Cercetările sunt continuate de un procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, dar și de polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale.

Sursă foto Facebook – Ionut Ionut