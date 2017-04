Un candidat la funcția de manager al Spitalului Rădăuți cere transparență totală în concursul pentru acest post

Medicul Radu Agrosoaie și-a anunțat în mod oficial ca va candida pentru funcția de manager al Spitalului Municipal din Rădăuți. Radu Agrosoaie a trimis un comunicat de presă prin care a anunțat că a formulat și o petiție on line prin care se dorește informarea comunității rădăuțene cu privire la acest concurs. Radu Agrosoaie este medic în spitalul “Sf. Dr. Cosma și Damian” din Rădăuți, având specializarea de medic specialist de Boli Infecțioase, medic rezident în Gastroenterologie, la acestea adăugându-se și un doctorat obținut cu lucrarea “Strategii Preventive și Terapeutice în Infecțiile Fungice Invazive”. „Deși realitățile românești sunt unele care nu valorizează, de fiecare dată, competențele, deși, aparent, meritocrația este zilnic sacrificată, iar cei apropiați zonei politice sunt promovați în funcții de conducere care nu au nici o legătură cu pregătirea lor profesională, eu sunt convins că proiectul pe care-l voi prezenta în data de 28 aprilie 2017 Comisiei care va decide numele viitorului manager al Spitalului Rădăuți este cel de care comunitatea noastră are nevoie”, spune medicul rădăuțean.

El a arătat că Spitalul Municipal este subordonat Primăriei Rădăuți, iar numele viitorului manager general al spitalului nostru va fi stabilit de către o Comisie formată din patru persoane. Radu Agrosoaie a spus că președinte comisiei este Gheorghe Simota, iar secretar Haralambie Herghiligiu, din comisie mai făcând parte doi foști manageri ai unitații.

„Am speranța că vor vota pentru transparență, pentru schimbarea atitudinii față de bolnav, pentru dezvoltarea durabilă a spitalului, cheltuirea banului public cu chibzuință și coerență, aspecte care și în trecut și acum se întâmplă în anumite condiții pe care nu le detaliez acum, dar le cunosc foarte bine din interior. Sper că se va renunța, măcar în acest caz, la amicițiile și datoriile politice”, a mai declarat Radu Agrosoaie.

El a ținut să precizeze că în țări cu democrații consolidate, astfel de decizii sunt luate cu maximă transparență, iar implicarea comunității este esențială. „Acesta este motivul pentru care am decis că este corect ca toți rădăuțenii să știe că urmează să se decidă viitorul spitalului lor. În acest sens am formulat o petiție online care are rolul de a informa întreaga comunitate cu privire la acest concurs de proiecte. În egală măsură, îmi doresc ca această petiție online să oglindească, prin numărul de semnături strânse, decizia fermă a comunității de a sprijinii competența în domeniul sănătății, fie că este vorba despre actul medical în sine sau de managementul spitalului din Rădăuți”, a mai transmis Radu Agrosoaie

Medicul rădăuțean a adăugat că însăși candidatura sa, avizată prin depășirea etapei eliminatorii a dosarelor, este efortul unui doctor de a propune un proiect bazat pe starea actuala a sanatatii locale, pe date epidemiologice si pe experienta acumulata ca medic al Spitalul Radauti, si la Spitalul Judetean Suceava, Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals” Bucuresti , cercetator la Spitalul „Victor Babes” Bucuresti ,Spitalul „Agrippa Ionescu” Bucuresti, rezident la spitalele Colentina, Spitalul „Sf. Parascheva Iasi. ”Este un proiect care vine ca o alternativă a unui sistem care astăzi pare decis să negocieze, viitorul spitalului si al nostru. Medicina viitorului inseamna preventie ,educatia in sanatate ,profesionalism, pregatire si expertiza medicala. Eu unul nu am acceptat zicala <stiti, suntem la Radauti>. Am promovat de la sosirea mea medicina preventiva, medicamentele de ultima generatie, igiena in spital ,prin respectarea normelor, am participat la linia de garda a sectiei de medicina interna atunci cand doar 3 colegi ramasesera disponibili si spitalul risca sa piarda gradul IV.

Sunt convins că transparența totală va genera beneficii evidente pentru comunitatea noastră, motiv pentru care vă invit să participați, în calitate de observatori, la acest concurs de proiecte”, a mai spus Radu Agrosoaie.