Un minor de 13 ani a fost omorât după ce a fost lovit de o mașină care circula cu 140 km/h

Un accident grav a avut loc sâmbătă noapte, aproape de miezul nopții, în centrul comunei Gălănești, un minor de 13 ani pierzându-și viața după ce a fost lovit de o mașină care circula cu 140 km/h. Groaznicul accident a avut loc pe DN 2H, iar la volanul mașinii care a produs accidentul se afla un tânăr de 20 de ani din municipiul Rădăuți. Potrivit unui comunicat de presă al Poliției, în timp ce conducea mașina dinspre Rădăuți spre comuna Vicovu de Jos, din cauza vitezei excesive, șoferul a pierdut controlul asupra direcției de mers, a pătruns pe trotuarul din partea dreaptă a drumului, unde a tamponat două autoturisme parcate, după care, l-a accidentat mortal pe minorul de 13 ani, din comuna Horodnic de Jos. Victima se deplasa pe trotuar, pe lângă bicicletă.

În același timp, purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, plt. adj. Alin Găleată, a declarat că la fața locului au intervenit militarii Detașamentului de Pompieri Rădăuți au intervenit cu modulul SMURD, o autospecială cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2, dar și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean din Rădăuți.

„Salvatorii au luat măsurile specifice de siguranță – au balizat zona, au deconectat bornele de la bateriile de acumulatori și au verificat eventualele scurgeri de carburanți și lubrifianți. Concomitent, alături de personalul Serviciului de Ambulanță Județean, au acordat primul ajutor medical celor implicați în accident.

Biciclistul a fost găsit în stare de inconștiență, iar în urma manevrelor de resuscitare, din nefericire, nu s-a putut decât constata decesul”, a precizat Alin Găleată.

Șoferul și pasagerul din autoturism, un tânăr de 18 ani, din comuna Gălănești au fost răniți ușor și transportați cu ambulanța la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto de 20 de ani nu a putut fi testat cu aparatul alcooltest, însă, la spital, i s-a recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal ce va fi soluționat procedural.

, 8.0 out of 10 based on 5 ratings