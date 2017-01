Un nou membru în Cartea de onoare a valorilor bucovinene

Cartea de onoare a valorilor bucovinene, instituită de prefectul Constantin Harasim, are un nou membru, preşedinta Asociaţiei SEVA, Angela Zarojanu. Zarojanu a primit joi, în ședința Colegiului Prefectural, diploma de excelență pentru întreaga activitate desfășurată în interesul comunităţii. Prefectul Harasim a ţinut să precizeze că preşedinta Asociaţiei SEVA este “colaboratoarea deosebită a Instituţiei Prefectului pe zona activităţilor de suflet” în primul rând amintind de ultimul seminar organizat pe 23 ianuarie pentru a marca Ziua Unirii. Iată caracterizarea făcută de prefect Angelei Zarojanu. “Este colaboratoarea deosebită a Instituţiei Prefectului pe zona tuturor activităţilor de suflet, a activităţilor umane dar şi profesionale. Este doamna care de 20 de ani este o prezenţă foarte activă pe scena valorilor bucovinene. Are calitatea de inginer, are pregătire profesională de economist şi în administraţia publică. A activat în foarte multe structuri în zona instituţiilor statului şi în zona mediului privat dar cel mai mult o recomandă implicarea ei pe zona culturală prin activităţile desfăşurate cu Asociaţia SEVA. Aş enumera evenimentul « Oamenii Timpului », acţiunile de caritate, seminarii pe teme de sănătate, seminariile organizate împreună cu Instituţia Prefectului anul trecut cînd avea şi calitatea de funcţionar public, seminarul închinat regalităţii şi cel de Ziua Bucovinei şi seminarul din acest an organizat pe 23 ianuarie dedicat Zilei Unirii », a punctat Harasim.

Zarojanu: „Vă mulţumesc pentru că aţi crezut în energia mea, aţi crezut în faptul că în orice lucru trebuie să pui şi suflet ca să reuşeşti”

Angela Zarojanu a mulţumit la rându-i pentru distincţia acordată arătând că nominalizarea sa în Cartea de onoare a valorilor bucovinene o emoţionează profund dar în acelaşi timp o şi responsabilizează. „Nominalizarea mea în Cartea valorilor bucovinene mă emoţionează profund dar în acelaşi timp mă şi responsabilizează. Îmi dă certitudinea că ceea ce am făcut până acum în comunitate, în diverse activităţi şi evenimente am făcut bine şi trebuie să continui în acest fel. Am stat şi m-am gândit când am auzit de această nominalizare la activitatea pe care am avut-o în administraţie, la felul în care m-am implicat în societatea civilă unde am ajutat mulţi oameni, la evenimentele cărora le-am deschis drumul spre promovare în judeţul Suceava, la faptul că susţin asociaţiile de părinţi cu copii cu nevoi speciale, care din acestea au meritat atenţia asupra mea şi am găsit un răspuns. Faptul că aceste lucruri nu le-am făcut niciodată singură. În jurul meu au fost oameni valoroşi, cu multă energie. O parte se regăsesc astăzi aici. Oameni care mi-au dat puterea, m-au ajutat să depăşim greutăţile iar proiectele să aibă un final fericit. Astăzi se cuvine să vă mulţumesc pentru că aţi crezut în energia mea, aţi crezut în faptul că în orice lucru trebuie să pui şi suflet ca să reuşeşti”, a spus Zarojanu. În Cartea de onoare a valorilor bucovinene au mai fost nominalizaţi managerul Spitalului Judeţean „Sf. Ioan cel Nou”, Vasile Râmbu, rectorul Universtăţii „Ştefan cel Mare”, Valentin Popa, preşedinta Federatiei Patronale a Întreprinderilor Mici si Mijlocii, Liliana Aghiorghicesei, şeful Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, generalul Ioan Burlui, generalul de brigadă în rezervă Zaharia Cojocaru, arhimandritul Iustin Dragomir, stareţul Mănăstirii Bogdana din Rădăuţi, comandantul Centrului Militar Judeţean, Mugurel Anton, directorul cotidianului Crai Nou, Dumitru Teodorescu şi fostul şef al Serviciului Judeţean de Ambulanţă, Daniel Martiniuc, general maior în rezervă Neculae Chiaptanaru, profesorul şi publicistul Roman Istrati și preşedinta filialei Suceava a Corpului Experţilor Contabili Autorizaţi din România, Paula Luminiţa Chihai, șeful Jandarmeriei Suceava, lt.col. Mihai Lungu și scriitoarea și jurnalista Doina Cernica şi medicul stomatolog Ioan Costea.