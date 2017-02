Un singur cetățean a participat, astăzi, la dezbaterea organizată de Primăria Suceava pe tema bugetului pe anul în curs. Mariana Ungureanu le-a spus primarului Ion Lungu, viceprimarilor Lucian Harşovschi şi Marian Andronache, şi celorlalţi reprezentanţi ai primăriei prezenţi la discuţii că este nemulţumită că de 15 ani nu s-a făcut nici o reparaţie la parcarea de pe strada Victoriei, din cartierul Obcini.

Totodată, femeia a spus că iluminatul public de pe strada Victoriei este prost şi că locul de joacă de lîngă blocul E 20 nu arată foarte bine. Viceprimarul Andronache i-a spus doamnei că o parte din terenul unde se află locul de joacă a fost retrocedat. Primarul Lungu şi-a notat problemele ridicate de Mariana Ungureanu şi a ţinut să sublinieze că legea nu-l obligă să consulte populaţia cu privire la configuraţia bugetului, însă face acest lucru din respect pentru cetăţeni. Ion Lungu a amintit că a avut consultări cu directorii de şcoli, cu şefii de asociaţii de proprietari şi cu aleşii locali.