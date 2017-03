Un şofer beat a sunat la Poliţie pentru a reclama că a fost bătut

Un şofer aflat sub influenţa băuturilor alcoolice a fost prins de polițiști după ce le-a reclamat acestora că a fost victima unei agresiuni. Astfel, sâmbătă seara, Poliția Suceava a fost sesizată prin ”112” de un bărbat de 41 de ani, din comuna Boroaia, cu privire la faptul că a fost victima unei agresiuni.

Din primele cercetări, polițiștii au stabilit faptul că în acea seară, în jurul orei 20.10, în timp ce conducea autoturismul pe un drum comunal din Boroaia, victima a avut un conflict spontan cu un bărbat și un tânăr de 19 ani din aceeași localitate, acesta din urmă lovindu-l cu pumnii și picioarele.

Având în vedere că emana halenă alcoolică, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, unde, i s-au acordat și îngrijiri medicale pentru leziunile suferite.

În cauză s-au întocmit două dosare penale, bărbatul de 41 de ani fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de „conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului”, iar tânărul de 19 ani pentru săvârșirea infracțiunii de „lovire sau alte violențe”, ce vor fi soluționate procedural.