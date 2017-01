Un urmărit internațional din Vicovu de Sus a fost prins pe Aeroportul Suceava

Un tânăr de 23 de ani, din Vicovu de Sus, dat în urmărire internațională de mai bine de un an, a fost localizat și reținut aseară de polițiștii suceveni de la Investigații Criminale, în incinta Aeroportului „Ștefan cel Mare” Suceava. Pe 23 octombrie 2015, el a fost condamnat de Tribunalul Suceava la doi ani de închisoare pentru instigare la contrabandă. Vicoveanul era căutat la nivel național din 25 octombrie 2015 și pe plan internațional din 4 decembrie 2015. Individul a fost escortat și încarcerat în Penitenciarul Botoșani.

, 9.0 out of 10 based on 1 rating