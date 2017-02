La cel mai recent test, UPS a colaborat cu Workhorse Group, producător de drone lansate de pe camioane

Testul demonstrează potențialul de eficiență pe care îl poate oferi o dronă pe traseele de livrare rurale

Spre deosebire de testele cu drone anterioare, testul UPS/Workhorse integrează livrarea cu drone în operațiunile de livrare de zi cu zi

UPS (NYSE:UPS) a anunțat astăzi că a testat cu succes o dronă care se lansează de pe plafonul unui furgon de coletărie UPS®, livrează autonom un colet spre o adresă de reședință și revine la vehicul în timp ce curierul continuă traseul pentru a face o altă livrare.

UPS a efectuat testul luni, săptămâna aceasta, în Tampa, Fla. cu Workhorse Group (NASDAQ: WKHS), producător de autocamioane alimentate electric și drone, din Ohio. Drona și furgonul de coletărie electric UPS utilizate în test au realizate de Workhorse.

„Acest test este diferit de orice am făcut cu drone până acum. Are implicații pentru livrările viitoare, în special pentru locațiile rurale unde furgoanele de coletărie trebuie să parcurgă distanțe mari pentru a face o singură livrare”, a spus Mark Wallace, vicepreședinte UPS pentru inginerie globală și durabilitate. „Imaginați-vă un traseu de livrare triunghiular, iar opririle sunt la distanță de kilometri buni față de drumul principal. Trimiterea unei drone dintr-un furgon de coletărie pentru a realiza chiar și o singură livrare poate reduce considerabil numărul de kilometri parcurși. Acesta este un pas important în creșterea eficienței rețelei noastre și, în același timp, în reducerea emisiilor.”

Cu ORION, sistemul integrat al UPS de navigare și optimizare a traseelor, o diminuare de doar 1,5 km per șofer, per zi, timp de un an poate aduce UPS o economie de până la 50 de milioane de dolari. UPS are zilnic aproximativ 102.000 de curieri pe traseu. Rutele de livrare rurale sunt cele mai costisitoare din cauza cheltuielilor aferente timpului și vehiculului impuse de efectuarea fiecărei livrări. În cadrul acestui test, drona a efectuat o livrare, în timp ce curierul a continuat traseul pentru a face o altă livrare. Acesta este un posibil rol pe care UPS îl are în vedere pentru drone în viitor.

„Curierii sunt interfața companiei și asta nu se va schimba”, a spus Wallace. „Însă potențialul ajutor pe care dronele îl oferă curierilor pe parcursul traseelor este extraordinar, prin economia de timp și răspunsul la nevoile de servicii tot mai bune ale clienților, aflate în creștere ca urmare a dezvoltării comerțului electronic.”

Drona folosită la testul de luni a fost sistemul de livrare UAV Workhorse HorseFly™. Aceasta este o dronă de livrare cu eficiență ridicată, de tip octocopter, integrată cu linia de autocamioane de livrare electrice/hibrid ale Workhorse. Drona se andochează pe plafonul furgonului de coletărie. O colivie suspendată sub dronă se extinde printr-o trapă în autocamion. Un curier UPS încarcă un colet în colivie și apasă un buton pe un ecran tactil, trimițând drona pe un traseu autonom presetat la o adresă. Drona HorseFly alimentată prin baterie se reîncarcă cât timp este andocată. Are o autonomie de zbor de 30 de minute și poate transporta un colet care cântărește până la 4,5 kg.

„Este excepțional să vezi această tehnologie aplicată într-un mod practic”, spune Stephen Burns, fondator și director general al Workhorse. „Drona este complet autonomă. Nu necesită un pilot. Astfel curierul este liber să facă alte livrări în timp ce drona se află pe traseu.”

UPS a testat tehnologii automatizate și robotizate, inclusiv drone, timp de ani de zile. În luna septembrie a anului trecut, UPS a realizat o livrare test urgentă de medicamente din Beverly, Mass. către o insulă aflată la 4,8 km de coasta Atlanticului. În plus, UPS folosește drone extensiv în scop umanitar, colaborând cu organizații terță parte pentru a livra sânge și vaccinuri vitale în locații dificil de atins din Rwanda. De asemenea, UPS, utilizează drone pentru a verifica inventarul pe rafturile înalte în depozite sale.

Spre deosebire de testele anterioare, cel mai recent test UPS cu drone arată cum pot ajuta dronele în cazul livrărilor rezidențiale care nu sunt urgente, în cadrul operațiunilor de zi cu zi.

Anul trecut, U.S. Federal Aviation Administration (FAA) a emis reguli pentru sistemele de aeronave de mici dimensiuni fără pilot, care permit utilizarea comercială a dronelor și deschid calea pentru aplicații viitoare extinse. UPS a fost una dintre cele 35 companii selectate dintr-o serie de actori importanți pentru a face parte din comitetul consultativ al FAA. Comitetul va sfătui FAA cu privire la problemele cruciale care pot apărea în procesul de integrare a dronelor, asigurând, în cele din urmă, utilizarea în siguranță a dronelor în National Air Space ystem.

