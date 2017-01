Vast Resources a alocat în 2016 încă 5.5 milioane de dolari celor două mine de polimetalice pe care le administrează în România. Compania britanică a investit în îmbunătățirea semnificativă a minei din județul Suceava, în mentenanța minei de la Băița Plai, în demararea procesului de ecologizare a iazurilor de decantare ale minei din județul Bihor dar și în continuarea activităților de specializare a personalului.

„Pe parcursul anului 2016 am parcurs mai multe etape semnificative pentru evoluția companiei Vast Resources România, astfel că am reușit la finalul anului trecut să avem o cifră de afaceri de 3.3 milioane de dolari. Pentru un prim an de producție, considerăm că reprezintă un succes”, a declarat Andrew Prelea, Președinte și Director Executiv al Vast Resources România.

2016 a fost un an de importanță istorică pentru Vast Resources în România, fiind primul an complet de producție pentru mina din Mănăila, de când se află sub managementul acestei companii. Mina și instalația de producție au fost modernizate, au fost implementate tehnici eco-friendly pentru îmbunătățirea calității materialelor extrase și, nu în ultimul rând, a fost prelungită durata de viață a minei. Aceste activități au dus la creșterea numărului de angajați, ceea ce este un alt rezultat pozitiv generat de investițiile făcute aici.

În paralel, Vast Resources a continuat procesul de mentenanță a minei de la Băița Plai, pentru a pregăti demararea lucrărilor în mina polimetalică din Bihor. De asemenea, compania a pornit un proiect unic de foraj pentru a confirma prezența resurselor minerale în iazurile de decantare ale minei din Băița Plai. Acesta reprezintă un prim pas al procesului de ecologizare a zonei, care presupune reprocesarea materialelor cumulate de-a lungul a peste 40 de ani de minerit în barajele de la Fâneața.

În 2017, Vast Resources va continua seria de investiții pentru dezvoltarea celor două mine, a proiectelor aflate în desfășurare și pentru demararea a noi proiecte în țara noastră.