Vast Resources devine proprietarul unic al minei din Mănăila

Compania britanică Vast Resources a achiziționat restul de 49,9% din acțiunile minei din Mănăilă, județul Suceava.

Vast Resources devine astfel unicul proprietar al companiei Sinarom Mining Group SRL în urma cumpărării acțiunilor minei sucevene în proporție de 100% și a plății datoriilor istorice înregistrate de companie înainte să devină acționar. Astfel, încheierea tranzacției va atinge o sumă totală de 2,5 milioane de dolari, ducând investiția totală în Sinarom Mining Group la 7,5 milioane de dolari.

Achiziționarea întregului pachet de acțiuni a minei din Mănăila va permite companiei britanice să continue să investească în dezvoltarea zonei și a proiectului desfășurat în Suceava.

„Mina din Mănăila a evoluat extrem de mult în ultimii doi ani, de când Vast Resources a devenit acționar. 2016 a fost un an de referință pentru acest proiect: am găsit modalități eficiente de creștere a calității minereului și de a extrage două tipuri diferite de concentrat: de cupru și de zinc. În plus, în luna decembrie am obținut și două noi licențe de prospectare în proximitatea minei, la Piciorul Zimbrului și Măgura Neagră. În acest context, deținerea minei din Mănăilă în proporție de 100% ne va permite să dezvoltăm proiectele desfășurate în zonă și să creăm un complex metalurgic extins”, a declarat Andrew Prelea, președinte și director executiv al Vast Resources România.

Vast Resourses și-a arătat, de asemenea, interesul pentru realizarea unui parteneriat de tip joint venture, pentru a ajuta la creșterea producției atât a minei din Mănăila, cât și a celorlalte proiecte pe care companie le dezvoltă în România. Astfel, compania confirmă încă o data importanța pe care o acordă afacerii din România și dorința de a investi în țara noastră.

Compania Vast Resources a fost fondată la sfârșitul anului 2005, având ca obiect de activitate explorarea zăcămintelor minerale din Zimbabwe și Africa de Sud. În completarea activității din Africa, în mai 2013, Vast Resources și-a îndreptat atenția către România, în vederea dezvoltării strategiei de business.

Compania utilizează cea mai nouă tehnologie de explorare, cum ar fi software-ul de gestionare a datelor spațiale, vizualizare 3D, noile tehnici de modelare geofizice, geochimie și elemente de managementul riscului, care au scopul de a susține proiectele în procesul de dezvoltare pe termen lung. Astfel, Vast Resources a făcut cu ușurință tranziția de la o simplă companie de explorare la o companie minieră, cu un portofoliu de active de înaltă calitate.