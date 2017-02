Viceprim-ministru Sevil SHHAIDEH s-a întâlnit cu o delegație a Comisiei Europene

Doamna viceprim-ministru Sevil SHHAIDEH , ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, și doamna Mihaela TOADER, ministrul delegat pentru fonduri europene, (CE) condusă de Zoltán KAZATSAY, director general adjunct, Directoratul General pentru Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (DG EMPL).

Principalele teme de discuție au fost desemnarea autorităţilor de management ale programelor europene, absorbţia fondurilor UE din exercițiul 2014-2020, cooperarea în domeniul IT, stadiul reformei administrației publice și managementul resurselor umane în sectorul public.

„Am început anul 2017 foarte activ. Încă din primele zile, am stabilit ce avem de făcut ca să recuperăm întârzierile legate de fondurile europene. Tot ceea ce nu s-a făcut anul trecut încercăm sa facem noi în câteva luni, astfel încât la finalul anului să avem sume de rambursat de la Comisia Europeană de 5,2 mld euro. În acest sens, ne-am propus ca, până la 1 iulie, procesul de acreditare a autorităților de management să fie definitivat. Reorganizarea Ministerului s-a realizat cu scopul accelerării absorbției fondurilor europene. Astfel, am inclus în fișele de post pentru personalul alocat autorităților de management criterii de performanță. Fiecare angajat cu atribuții în domeniu are, și este o premieră, obiective și termene clare de respectat. În felul acesta, reușim să motivăm și să responsabilizăm întregul aparat si să ne respectăm angajamentele luate”, a declarat viceprim-ministrul Sevil Shhaideh la începutul întâlnirii.

Cu privire la programele europene din cadrul financiar european 2014-2020, au fost trecute în revistă situația actuală în ceea ce privește procesul de desemnare a autorităților de management, motivele de întârziere și posibilitățile de avansare a procesului. Până în prezent, România are desemnate autorități implicate în managementul și controlul a trei programe, toate gestionate la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE).

Zoltán Kazatsay, director general adjunct DG EMPL, a subliniat că România trebuie să continue reformele și să accelereze absorbția fondurilor europene, și a dat asigurări de toată disponibilitatea și deschiderea în vederea unei colaborări fructuoase între cele două instituții.

Preluarea activității din domeniul fondurilor structurale și de investiții de către MDRAPFE implică revizuirea cadrului procedural cu privire la sistemul de management și control al programelor gestionate, activitate aflată în curs de finalizare. Ca urmare, MDRAPFE a asumat data de 30 aprilie a.c. ca termen limită de transmitere a pachetelor de documente către Autoritatea de Audit. Ținta ministerului este ca, până la 1 iulie a.c., să fie acreditate toate autoritățile de management ale programelor europene.

Alte măsuri stabilite de minister pentru accelerarea absorbției fondurilor europene 2014-2020 sunt lansarea, în acest an, a apelurilor de proiecte pentru toate liniile de finanțare și achitarea fără întârzieri a facturilor depuse de beneficiarii programelor.

Cei doi oficiali au discutat și despre câteva dintre măsurile deja luate de actualul Guvern pentru a crește gradul de ocupare a forței de muncă în România: programul Prima chirie, prin care este decontată chiria pentru cei care își găsesc un loc de muncă la minim 50 de km de domiciliul curent, programul de Internship în administrația publică, programul de ucenicie. O altă măsură este aprobarea programului Start up nation, care va prevede acordarea unui ajutor de minimis nerambursabil de până la 200.000 de lei pentru cei care vor să își deschidă o afacere cu minim 2 angajați, pe o durată de cel puțin 3 ani, obiectivul fiind încurajarea micilor întreprinzători.

La întâlnire au participat, de asemenea, secretari de stat din cadrul MDRAPFE și reprezentanți ai Secretariatului General al Guvernului, cu care ministerul colaborează în aceste domenii.