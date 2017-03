„Prioritatea numărul 1, încă de la preluarea mandatului, sunt fondurile europene și programele de dezvoltare. Pentru Programul Național de Dezvoltare Locală, până ieri au fost depuse 5.100 de proiecte, în valoare totală de 28 de miliarde de lei. După 17 martie vom ști numărul total al proiectelor depuse”, a declarat viceprim-ministrul Sevil Shhaideh, la Iași.

Conform viceprim-ministrului, toate investițiile începute în perioada 2009-2012 au primit finanțare prin program, pentru a putea fi finalizate, prioritare fiind proiectele de dezvoltare și modernizare locală. Având în vedere valoarea cererilor de finanțare prin PNDL, etapa a II-a, dacă suma proiectelor depuse va depăși suma alocată, pentru repartizarea fondurilor vor fi aplicate criteriile din legislația care reglementează programul (HG nr. 624/2015).

Declaraţiile au fost făcute în contextul întâlnirii pe care ministrul dezvoltării a avut-o marți, 14 martie a.c., cu reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din judeţ. Întâlnirea între nivelul central și local al administrației publice a fost una constructivă, în care s-au conturat soluții pentru problemele semnalate.

„Și pe programele europene am avansat. De la începutul anului și până astăzi, în mai puțin de trei luni de mandat, am lansat în consultare 5 ghiduri specifice pe POR și 4 apeluri de proiecte, am făcut o modificare la ghidul general și mai avem în pregătire alte lansări. Ținta este ca în acest an să deschidem apeluri de proiecte pe toate axele programelor operaționale. Indiferent de stadiul în care am preluat domeniul, avansăm cât de rapid se poate cu programele europene pe care le gestionăm în calitate de autoritate de management”, a adăugat doamna Shhaideh.

O altă noutate pe zona de fonduri europene o reprezintă aprobarea, de către Comisia Europeană (CE), a primului sumar de proiect mare de infrastructura finanțat prin Programul Operațional România – Ucraina 2014 -2020. Este vorba despre un proiect destinat să ducă la o mai mare siguranță a populației și a nivelului de securitate transfrontalieră, prin îmbunătățirea instruirii comune și a acțiunilor de cooperare în managementul situațiilor de urgență.

Proiectul are un buget de 7,3 milioane euro și va fi derulat în județele Suceava, Maramureș, Satu Mare, Botoșani, Tulcea din România și oblasturile Cernăuți și Ivano-Frankivsk din Ucraina, în parteneriat. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență are calitatea de lider de proiect, iar parteneri sunt Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Jandarmeriei, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Bucovina” al județului Suceava (din România), Departamentul de Stat al Serviciilor de Urgență în Oblastul Cernăuți și Departamentul de Stat al Serviciilor de Urgență în Oblastul Ivano-Frankivsk (din Ucraina). În următoarea perioadă, liderul și partenerii săi vor dezvolta cererea de finanțare, respectiv documentele tehnice aferente etapei a doua. Până la sfârșitul anului 2017, documentația integrală va fi transmisă CE spre aprobare, urmând ca implementarea proiectului să fie demarată în prima parte a anului 2018.

Doamna Shhaideh a vorbit cu participanții la discuții și despre proiectele locale: viitorul spital regional din Iași, pentru care sunt disponibile fonduri prin Programul Operațional Regional 204-2020, și consolidarea spitalului de pneumonie. În prezent, se lucrează împreună cu reprezentanții Băncii Europene de Investiții la elaborarea documentației necesare pentru accesarea fondurilor pentru spitalul regional. Pentru spitalul de pneumonie din Iași, este luată în calcul varianta consolidării, cu condiția ca autoritățile locale să pună la punct un plan de măsuri pentru relocarea pacienților în momentul alocării de fonduri pentru modernizare.

Întâlnirea de astăzi face parte dintr-o serie de vizite ale viceprim-ministrului în județe, organizate în ultima lună, ca răspuns la invitația autorităților publice locale. Discuțiile au ca obiectiv să asigure o mai mare predictibilitate a măsurilor guvernamentale, să intensifice dialogul și colaborarea între nivelurile central și local din sistemul public.