Victorie pentru Armonia Fălticeni în primul meci oficial din 2017

Armonia Fălticeni a început bine sezonul de primăvară al Ligii I la fotbal feminin. În primul meci oficial programat în acest an, echipa pregătitî de Marcel Irimie s-a impus pe terenul celor de la, CSM Paşcani, cu scorul de 1-0, printr-un gol marcat de Cosmina Roşu.

Armonia Fălticeni: Pascu – Pintilie, Daniliuc, N. Lazăr, Parasca, Buburuzan, Holtzhauser, Cosmina Roşu, A. Dumitru, Casian, Onofrei. Pe parcurs mai intrat: Bălăneasa, C. Roşu, Loghin, Boliacu şi A. Lazar.

“Mă bucur ca am reintrat in ritmul competitiei cu o victorie. Sunt trei puncte de moral care ne mentin pe locul 2 inaintea confruntarii cu Selena Constanta, ce va avea loc duminica viitoare, la Dolhasca”, a precizat antrenorul echipei Armonia Fălticeni, Marcel Irimie.