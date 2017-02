Viitorii miri vor găsi tot ce își doresc, în week-end, la Târgul de Nunți Bucovina, din Iulius Mall

Sunteți îndrăgostiți până peste cap și vă pregătiți de cel mai important eveniment al vieții voastre în doi? În week-end, sunteți invitați la Târgul de Nunți Bucovina, organizat de Camera de Comerț și Industrie Suceava, în colaborare cu Iulius Mall.

De Dragobete, la Iulius Mall Suceava sărbătorim dragostea cu un târg dedicat celor care vor să își oficializeze iubirea. Târgul de Nunți Bucovina se va desfășura de vineri până duminică inclusiv, în perioada 24 – 26 februarie 2017, la etajul Iulius Mall Suceava. Cea de-a X-a ediție a Târgului de Nunți Bucovina reunește peste 30 de expozanți, care vor prezenta cele mai trenduri în domeniu și servicii complete pentru un eveniment reușit.

Domnișoarele care visează la rochia perfectă vor găsi o ofertă bogată de modele, de unde îl vor putea alege cu siguranță pe cel care li se potrivește. De prințesă, tip sirenă, clasică, simplă sau cu accesorii care ies în evidență, perfect cambrată, scurtă sau cu trenă, rochiile prezentate la târg vor răspunde și celor mai pretențioase gusturi. Propunerile vor veni din partea unor ateliere locale, însă în oferta expozanților se vor regăsi și modele ale renumitelor case de modă de profil. Și domnii care vor să aibă o ținută impecabilă vor găsi propuneri de costume dintre cele mai variate, indiferent dacă optează pentru un look clasic, modern sau extravagant. În plus, vor avea posibilitatea de a-și comanda costume făcute special pe mărimile lor.

Dacă încă nu ați ales verighetele care să vă reprezinte, atunci trebuie să vizitați Târgul de Nunți Bucovina, de la Iulius Mall Suceava. Vor fi prezentate variante prețioase, cu linii perfect lucrate și design actual. Tot aici, domnii care nu au oferit încă inelul de logodnă vor găsi modele cu ajutorul cărora să își cucerească iremediabil jumătatea.

Târgul le oferă cuplurilor posibilitatea de a alege servicii complete. Cele mai noi tendințe în materie de aranjamente florale, decoruri și buchete de mireasă, coafuri și servicii de înfrumusețare, torturi, prăjituri, cosmetice și accesorii, pe toate le vor găsi îndrăgostiții la târgul din Iulius Mall. Tot aici își vor prezenta portofoliile companiile cu servicii foto-video, iar cei care vor amintiri instant le pot obține gratuit, la cabina foto „Cutiuța cu amintiri”. Vizitatorii vor avea acces și la o varietate de propuneri de invitații și mărturii speciale, elegante sau haioase. În plus, viitorii miri își vor putea alege locația ideală pentru petrecerea lor, pot închiria limuzine sau mașini de epocă, dar și să își facă planurile pentru destinația din luna de miere, la agențiile de turism prezente.

Expozanții vor veni în întâmpinarea celor interesați cu sfaturi, dar și cu premii surpriză. În plus, agenda evenimentului este completată cu recitaluri live susținute de Quartetul Accordo, Formaţia Aktual, Formaţia Imperial, Taraful Busuioc din Chişinău și ale artiștilor: Alexandru Recolciuc, Iosefina Telescu și Simona Vasilovici. Chiar de Dragobete, vizitatorii sunt invitați la teatru popular, oferit de Ansamblul Studenţesc „Arcanul” USV al Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Pentru o nuntă de nota zece, vino la cea de-a X-a ediție a Târgului de Nunți Bucovina, în week-end, la Iulius Mall Suceava!