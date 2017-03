Primarul din Adâncata, Viorel Cucu, a înaintat o adresă către Ministerul Transporturilor prin care solicită alocarea de fonduri pentru modernizarea Drumului Național 29 A care leagă această comună de municipiul Dorohoi, din județul Botoșani. Viorel Cucu a anunțat că a participat săptămâna aceasta la o întâlnirea de lucru pe care ministrul transporturilor, Alexandru Răzvan Cucua, avut-o în județul Botoșani, acestuia fiindu-i adus la cunoștință că DN 29A nu a fost modernizat niciodată de la darea lui în folosință, în anii ‘60. Viorel Cucu a precizat că un memoriu pe aceiași temă temă i-a fost transmisă ministrului și de mai mulți primari din județul Botoșani, document pe care l-a semat și el, dar și primarul din Zvoriștea.

Primarul din Adâncata a subliniat faptul că locuitorii comunei pe care o conduce sunt extrem de nemulțumiți cu privire la actuala stare a drumului național 29A, subliniind că de ani de zile nu au fost realizate lucrări de reabilitare de anvergură. Viorel Cucu a ținut să precizeze că recent, pe 1 martie a.c., la ultimele „intervenții” plombarea gropilor s-a făcut cu nisip.

„Trebuie spus că în comuna Adâncata, cea mai mare parte dintre instituțiile publice au sediile de-a lungul DN 29A, respectiv Primăria și Consiliul Local, Școala cu clasele I-IV și Școala Ioan Băncescu, școala primară Călugăreni, polița, oficiul poștal, căminul cultural, dispensarul sau biserica din satul Adâncata. Mai mult, traficul rutier se desfășoară greoi datorită stării de degradare a drumului, în timp ce traficul pietonal e aproape imposibil în lipsa trotuarelor. În aceste condiții, pietonii circulă pe porțiunea relativ îngustă, de pământ, situată între zona asfaltată a drumului și șanțurile de scurgere”, a explicat Viorel Cucu.

El a arătat că adresa pe care a transmis-o Ministerului Transporturilor a fost semnată de peste 350 de locuitori ai comunei Adâncata, aceștia fiind printre cei care sunt afectați direct de starea de degradare a DN 29A. Viorel Cucu a mai declarat că acest drum reprezintă un pericol public, având în vedere că este plin de gropi, dar și că până în momentul de față în programele de investiții drumul de la Suceava la Dorohoi nu apare printre prioritățile de modernizare.