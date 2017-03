Voices Media ne spune “Un cuvânt” despre Adryana!

Inca o solista din Moldova trece granita si lanseaza in Romania o piesa de exceptie compusa si produsa de Cristian Tarcea alias Monoir, creatorul mega hitului ”The violin song”. De aceasta data e vorba de Adryana, o tanara talentata care a colaborat cu casa de discuri Voices Media.

Piesa cu care tanara interpreta isi doreste sa cucereasca industria muzicala se intituleaza “Un cuvant” si prin intermediul acesteia doreste sa-si faca debutul sub noul ei nume de scena, Adryana.

“De doi ani, sunt in industria muzicala, lumea cunoscandu-ma ca Adry Unciuc. Am in spate colaborari frumoase cu Daria Radu si anume piesa „O, viata mea”, „Nu-mi spune” – o alta colaborare cu Artur Corcodel, am colaborari si in Romania, cu echipa „Havanna Music”. Acum lucrez si cu echipa „Voices Media”, acolo unde am cunoscut oameni extrem de talentati, de la care, cu siguranta, am multe de invatat. Sper sa va placa noul meu single, “Un cuvant”.”, spune Adryana.