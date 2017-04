Volei masculin. CSM Suceava, a ținut piept asaltului bucureștean

În ultimii ani, echipa de volei masculin a Clubului Sportiv Municipal Suceava a demonstrat că are valoare și poate oricând bate la porșile primului eșalon valoric. A existat și o încercare la acest nivel, însă pentru a rezista în Divizia A1 este nevoie de câțiva jucători de top, lucru greu de găsit fără fonduri suficiente. Oricum, și în sezonul în care a evoluat în Divizia A1, CSM Suceava a fost foarte aproape de a se salva de la retrogradare.

La finele acestui campionat al seriei est a Diviziei A2 de volei masculin, CSM Suceava a ajuns din nou în faza a II-a din play-off, acolo unde a întâlnit trei echipe din București, chiar pe terenul lor: Dinamo, Știința și Rapid. Deși a plecat la acest turneu în ultima clipă, datorită sprijinului oferit de prietenul voleiului sucevean Dumitru Popescu de la SUCT, echipa s-a ”bătut” cu cei din capitală fără menajamente și până la capăt, jucătorii pregătiți de profesorul Victor Pancu arătând că au caracter.

Turneul play-off a avut loc pe terenul formației Știința București, formația care a încheiat pe locul II sezonul regulat. Așa cum era de așteptat, în afara de Dinamo, lider inconstestabil, celelalte două echipe bucureștene au realizat o ”combinație„ menită să-i scoată din luptă pe suceveni. Știind că există posibilitatea ca să piardă primul joc, cei de la Știința i-au ”montat” colegii de la rapid să lupte pentru victorie pentru a putea accede la turneul de promovare, alb-vișinii neavând posilități pentru a ajunge acolo.

CSM Suceava a ”demontat eșafodajul” și a învins și pe Știința București și pe Rapid București, chiar dacă și ei erau conștienți că șanse extrem de mici să ajungă la turneul de promovare în Divizia A1. Dacă în partida cu Știința, CSM Suceava s-a impus cu sec 3-0, disputa cu Rapid a fost epică. Sucevenii au condus cu 1-0 la seturi, pentru ca apoi să fie conduși cu 2-1 și 8-6 la time-out tehnic din tie-break și totuși să câștige. Meciul a fost presărat cu multe ”ciupeli” din partea arbitrilor și presărat cu accidentări serioase și eliminări. În pofida acestor opreliști, CSM Suceava nu s-a oprit în dorința de a arăta că sportul înseamnă fair-play și luptă dreaptă, ca în poveștile cu Făt-Frumos și Zmeul.

CSM Suceava nu are în prezent forța de a rezista în Divizia A1 cu lotul pe care-l are și nici resurse financiare, cei care au realizat acest parcurs de excepție din acest sezon competițional, mai ales cei tineri, ar merita să joace într-un baraj de promovare pentru a acumula experiență competițională din partide pe muchie de cuțit.