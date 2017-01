Volei masculin – Divizia A2. CSM Suceava, la primul meci oficial al anului 2017

În cadrul etapei a XI-a a seriei est, CSM Suceava va întâlni sâmbătă de la ora 11.00 în sala Unirea echipa Rapid Bucureşti. Aceasta este a doua rundă din acest an, formaţia suceveană având pauză în etapa precedentă.

În etapa a X-a, trei din cele patru echipe din Bucureşti au reuşit să se impună clar în toate cele trei meciuri, scorul fiind 3–0 la seturi. Liderul clasamentului, Dinamo Bucureşti, a câştigat fără probleme, cu 3–0 la seturi, pe terenul ultimei clasate, CSM Râmnicu Sărat, bucureştenii fiind principalii favoriţi la promovarea în Divizia A1, cu opt victorii din tot atâtea meciuri disputate. Într-un alt meci, Rapid Bucureşti a trecut cu 3–0 de CTF I Bucureşti, pe seturi 25-15, 25-16, 25-23, după ce în tur a pierdut cu 1–3 în faţa aceleiaşi formaţii. Ştiinţa Bucureşti se menţine pe poziţia a doua în clasament după victoria cu 3–0 de la CNNT Craiova, pe seturi 25–16, 25–19, 26–24, scor la seturi cu care a câştigat şi-n tur.

“Ne aşteaptă un joc dificil în compania unei formaţii incomode. Am făcut o pregătire bună la nivel local, dar nu am reuşit să facem niciun amical din cauza problemelor financiare cu care ne confruntăm. Sper să câştigăm şi să ne menţinem pe locul III” a declarat antrenorul echipei CSM Suceava, Victor Pancu.