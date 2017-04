Voluntarii Holzindustrie Schweighofer implicați în acțiuni de împădurire

În data de 8 Aprilie 2017, o echipă de ingineri silvici din cadrul Holzindustrie Schweighofer S.R.L. Rădăuți au participat alături de un grup de copii din Solca, sub patronajul Asociației Pentru Promovarea Educației Elementare Botoșana, precum și elevi ai Școlii „Miron Costin” Suceava la o acțiune de împadurire a unei suprafețe forestiere aflată în administrarea Ocolului Silvic Stulpicani. Aici, specialiștii de la ocolul silvic au făcut o instruire teoretică și practică despre ceea ce înseamnă plantarea puieților, lucruri care le vor fi folositoare participanților și în viitor.

„Luna pădurii este perioada în care angajații Holzindustrie Schweighofer își dedică timpul pentru acțiuni de voluntariat în ceea ce privește împădurirea. Aceasta arată preocuparea noastră pentru mediul înconjurător și pentru un model de silvicultură sustenabilă în România. Am fost plăcut surprins de entuziasmul și dorința participanților de a învăța despre natură. În teren, rezultatul a fost unul excelent, fiind plantați în câteva ore peste 1.000 de puieți de molid și brad. Însă, cel mai frumos lucru a fost satisfacția și bucuria copiilor care au fost mândri de fapta nobilă pe care au facut-o. Și acum am în minte sloganul învățat de la ei: ‹‹Verde, pentru planeta albastră! ››” a declarat ing. Vasile Varvaroi – manager achiziții Holzindustrie Schweighofer.

Ziua s-a încheiat la fel de spectaculos dar mai ales educativ, copiii facând o vizită în “catedrala verde a Sucevei”, în Codrii Seculari de la Slătioara.

Acțiunea face parte din planul de acțiune implementat de Holzindustrie Schweighofer pentru un management forestier sustenabil în România. Pe lângă acest eveniment, weekendul acesta reprezentanții companiei au luat parte la acțiuni similare și în jud. Bacău, Alba și Covasna, contribuind, în total, la plantarea a peste 14.000 de puieți de diverse specii.

Mulțumim pe această cale Asociației Pentru Promovarea Educației Elementare Botoșana precum și Ocolului Silvic Stulpicani pentru inițiativă și implicare.