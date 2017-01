Vremea se înrăutățește în județul Suceava. ANM a emis un cod portocaliu de ger persistent

Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi dimineață un cod portocaliu de ger valabil pentru județul Suceava. Avertizarea de ger persistent este valabilă de astăzi și până marți, 20 ianuarie. În intervalul menţionat gerul se va intensifica, astfel încât minimele vor fi cuprinse, în general, între -29 şi -15 grade, iar maximele între -15 şi -10 grade.

, 5.8 out of 10 based on 5 ratings