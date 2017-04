Week-end muzical, la Iulius Mall Suceava: Concert al Filarmonicii Botoșani și spectacol Henrick Solera

Sfârșitul de săptămână este dedicat muzicii, la Iulius Mall Suceava. Artistul de origine suedeză Henrick Solera îi va încânta pe cei prezenți cu un show complet de muzică și divertisment, iar Filarmonica de Stat Botoșani va susține un nou spectacol de excepție, spre încântarea melomanilor.

Seara de sâmbătă, 8 aprilie 2017, va aduce în Iulius Mall Suceava ritmurile încântătoare ale melodiilor romantice internaționale. De la ora 18.00, pe scena de la etajul mall-ului va urca interpretul de origine suedeză Henrick Solera, care va interpreta în stilul caracteristic cântece cunoscute și îndrăgite de toate generațiile. Artistul internațional, muzician şi entertainer, va oferi publicului un show ce combină stilul clasic al lui Frank Sinatra, cu cel contemporan al lui Michael Bublé. Spectacolele lui Henrick Solera sunt antrenante și memorabile, pentru că împletesc pasiunea artistului pentru muzică și comedie. Vocea sa captivantă s-a auzit pe marile scene internaționale, iar în acest week-end îi va încânta pe sucevenii iubitori de muzică, la Iulius Mall.

Duminică, la ora 19.00, un nou regal al muzicii simfonice le va fi oferit clienților de către Iulius Mall. Filarmonica de Stat Botoșani a devenit deja o prezență mult apreciată și așteptată de publicul pasionat de ritmurile clasice. La etajul mall-ului, cei dornici să petreacă o seară în compania sunetelor instrumentale vor asculta partiturile incluse în „Concertul Pascal”. Spectacolul muzical va fi susținut de talentații instrumentiști din orchestra Filarmonicii, sub coordonarea dirijorului Tiberiu Oprea. Invitate speciale vor fi soprana Mediana Vlad-Oprea și mezzo – soprana Maria Jinga, ale căror voci speciale vor putea fi ascultate solo sau în duet. În programul „Concertului Pascal” de la Iulius Mall Suceava sunt incluse fragmente din lucrări celebre ale compozitorilor W. A. Mozart, G. Bizet, P. Mascagni, R. Wagner, J. Massenet, C. Franck, W. Gomez, A. L. Webber, J. Sibelius, C. Saint-Saens și L. Delibes.