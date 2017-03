Wizz Air, cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa Centrală şi de Est şi cel mai mare transportator aerian din România, anunță semnarea unui parteneriat cu Chubb, pentru a le oferi clienților asigurări de călătorie și pentru zbor.

Călătorii care rezervă zboruri prin intermediul wizzair.com și al aplicației Wizz Air pentru mobil pot adăuga atât asigurarea de călătorie sau de anulare, sau pe ambele, în funcție de locație, amândouă fiind oferite de Chubb. Serviciile vor acoperi 23 de țări din Europa și vor fi disponibile în 17 limbi.

George Michalopoulos, Chief Commercial Officer laWizz Air, a declarat: “La Wizz Air ne-am angajat să oferim cele mai mici tarife posibil și o experiență excelentă pe parcursul călătoriei cu WIZZ. Chubb este un partener care le va oferi pasagerilor soluții de asigurare personalizate și îi va lipsi de griji pentru o călătorie și mai plăcută. Vom continua să ne îmbunătățim portofoliul de servicii și de produse pentru a răspunde cât mai bine nevoilor clienților noștri dornici să călătorească.”

Donna Dorairajoo, Manager Regional, Asigurări de călătorie Chubb în Europa, Eurasia și Africa, a declarat: “Suntem mândri să colaborăm cu una dintre cele mai de succes companii aeriene low-cost din Europa, care a crescut constant spre succes de la momentul înființării în 2003. Clienții Wizz Air pot de acum să beneficieze de ofertele noastre pentru călătorii și anularea zborului care combină condiții beneficie, un preț atractiv și, mai presus de toate, servicii excelente și asistenţă în caz de urgențe și sesizări.”

Despre Wizz Air

Wizz Air este cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa Centrală şi de Est, care operează o flotă de 78 de aeronave Airbus A320 şi A321 şi oferă mai mult de 500 de rute de la 28 de baze, ce asigură conexiunea între 138 de destinaţii din 40 de ţări. La Wizz Air o echipă de peste 3.000 de profesionişti în aviaţie livrează servicii superioare şi tarife foarte scăzute, ceea ce face ca Wizz Air să fie alegerea preferată a 23 de milioane de pasageri în 2016. Wizz Air este listată la London Stock Exchange cu abrevierea WIZZ și este inclusă în calculul indicilor FTSE 250 și FTSE All-Shares. Wizz Air este membră a Asociației Internaționale a Transporturilor Aeriene (IATA), Operational Safety Audit (IOSA), companie de referință la nivel global în ceea ce privește recunoașterea siguranței companiilor aeriene. Wizz Air a fost aleasă recent “Value Airline of the Year 2016” de editorii Air Transport World, una dintre cele mai importante reviste de aviație dar şi “Low Cost Airline of the Year” de către Centrul pentru aviaţie (CAPA), furnizor important de informaţii şi analize despre industria aeronautică.

Despre Chubb

Chubb este cea mai mare companie de asigurări pentru proprietăți și accidente, listată public, din lume. Compania are operațiuni în 54 de țări și oferă asigurări de proprietăți și accidente, accidente personale și asigurări medicale suplimentare, reasigurare și asigurări de viață pentru firme și persoane. Analizăm, ne asumăm și gestionăm riscul responsabil și riguros. Gestionăm și achităm solicitările corect și prompt. Compania este, de asemenea, definită de ofertele extinse de servicii și produse, de capacitatea largă de distribuție, soliditatea financiară de excepție și operațiunile globale. Compania mamă, Chubb Limited este listată la New York Stock Exchange (NYSE: CB) și este componentă a indexului S&P 500. Chubb deține birouri de management în Zurich, New York, Londra și alte locații și are aproximativ 31.000 de angajați la nivel global. Mai multe informații sunt disponibile lachubb.com/uk-en/.