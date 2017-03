Începând din această săptămână, Wizz Air va opera zboruri regulate de pe Aeroportul Ștefan cel Mare Suceava către cinci destinații externe, patru din Italia și una din Anglia. Odată cu intrarea în vigoare a orarului de vară, de la începutul acestei săptămâni, pe 25 martie a.c., pe lângă cele trei curse externe deja existente, către Londra, Milano și Veneția, vor mai fi operate zboruri spre Roma și Bologna. Potrivit datelor publicate pe site-ul Aeroportului Ștefan cel Mare, tot de pe 25 martie, Tarom va avea curse zilnice pe ruta București (21:20) – Suceava (22:30) și Suceava (5:55) – București (7:10).

Compania Wizz Air anunțase inițial că zborurile Veneția Treviso – Suceava, și retur, vor debuta odată cu intrarea în vigoare a orarului de vară, însă au fost inaugurate pe data de 18 martie a.c., cu două frecvențe săptămânale, în zilele de sâmbătă și marți.

Din această săptămână, zborurile Veneția – Suceava și retur vor avea tot două frecvențe săptămânale, însă în zilele de luni și vineri, și un alt orar. Astfel, Zborurile de la Veneția vor pleca la ora 15:35 și vor ateriza la Suceava la 18:30. Decolarea de pe aeroportul Suceava va fi la ora 19:00, cu aterizare la Veneția la 20:05.

Tot din această săptămână vor fi inaugurate noile curse aeriene externe de la Roma Ciampino și Bologna către Suceava, și retur. Inițial Wizz va începe aceste curse, Roma Ciampino – Suceava și Bologna Suceava, și retur, cu două frecvențe săptămânale, în zilele de marți și sâmbătă. Avionul din Roma va decola la ora 8:05 și va ateriza la Suceava la ora 11:15, iar returul va fi cu plecare de la Suceava la 11:45 și cu aterizare în capitala Italiei la 13:05. Cursele marți și sâmbătă de la Bologna vor decola la ora 9:15 și vor ateriza la Suceava la 12:15. Avionul de la Suceava către Bologna va decola la 12:45 și va ajunge la destinație la ora 13:55. Potrivit orarului de vară anunțat, Wizz Air va introduce un al treilea zbor săptămânal de la Roma și Bologna către Suceava, și retur, în ziua de joi, cu același orar, însă doar în perioadele 13 – 25 aprilie și 22 iunie – 19 septembrie 2017.

Wizz Air va crește din această săptămână numărul zborurilor pe ruta Milano Bergamo – Suceava, și retur, pentru început de la două la trei frecvențe săptămânale, în zilele de miercuri, vineri și duminică. Programul acestor zboruri va fi: Milano (8:35) – Suceava (11:50) și Suceava (12:20) – Milano (13:40). Pe această rută va mai fi introdus un zbor, în zilele de luni, care va circula în perioadele 10 – 23 aprilie și 19 iunie – 17 septembrie 2017.

Programul de vară al Wizz Air din Suceava modifică și orarul de zbor al curselor pe ruta Londra Luton – Suceava, și retur. Pentru început vor fi păstrate patru frecvențe săptămânale, în zilele de luni, miercuri, vineri și duminică, cu plecare din Londra la ora 8:25 și aterizare la Suceava la 13:25. Zborul de pe Aeroportul Suceava va decola la 13:55 și va ateriza la Londra Luton la ora 15:10. A cincea frecvență săptămânală pe ruta Londra – Suceava, și retur, va fi introdusă în ziua de joi, începând cu data de 29 iunie 2017. Astfel, în perioada 29 iunie – 20 iulie 2017 cursele de joi de la Londra la Suceava, și retur vor avea un orar diferit, cu plecare din Londra la ora 14:20 și sosire la Suceava 19:20, și decolare din Suceava la 19:50, și sosire în Londra la 21:05. În perioada 27 iulie – 26 octombrie 2017, cursele de joi vor avea următorul orar: Londra (14:35) – Suceava (19:35) și Suceava (20:05) – Londra (21:20).