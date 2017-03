Wizz Air, cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa Centrală și de Est și cea mai mare linie aeriană din România, anunță începerea a trei noi rute de la Aeroportul Internaţional din Suceava spre Treviso, Bologna şi Roma Ciampino, în Italia. Pe lângă aceste noi servicii, pasagerii din Bucovina vor avea oportunitatea să călătorească mai des spre Italia şi Marea Britanie în timpul sezonului estival, precum şi în timpul sărbătorilor pascale cu două zboruri speciale de la mijlocul lui aprilie spre Roma, Bologna şi Milano. Biletele sunt deja disponibile și pot fi rezervate pe wizzair.com de la doar 69 RON*.

La doar şase luni de la primul zbor WIZZ de pe aeroportul din Suceava, compania oferă acum cinci rute spre Italia şi Marea Britanie. Căutând mereu să vină în întâmpinarea nevoilor pasagerilor, Wizz Air creşte frecvenţa zborurilor în timpul sezonului estival şi oferă acum 3 zboruri pe săptămână spre Roma Ciampino şi Bologna şi patru zboruri spre Milano Bergamo, respectiv cinci zboruri săptămânale spre Londra Luton.

România este o piaţă cheie pentru Wizz Air iar prezenţa companiei a crescut semnificativ de la lansarea sa locală în 2007 şi oferă constant preţuri scăzute pe cele 133 de rute spre 20 de ţări de pe zece aeroporturi din ţară. În cei zece ani, mai mult de 28 de milioane de pasageri s-au bucurat de sistemul de rezervare facil, de servicii excelente la bord şi de oportunităţi de călătorie cu adevărat accesibile între România şi restul Europei. Mai mult, operaţiunile WIZZ au stimulat piaţa locurilor de muncă din aviaţie şi turism, iar în 2016 compania a susţinut mai mult de 4.190** de locuri de muncă în industriile asociate din întreaga ţară.

Echipa Wizz Air din România numără peste 750 de angajaţi direcţi, care îi întâmpină pe pasagerii companiei la bordul aeronavelor moderne Airbus, pe oricare dintre cele 56 de destinaţii spre 20 de ţări disponibile din România.

NOUL PROGRAM DE ZBOR WIZZ AIR DIN SUCEAVA

Destinație Zile de operare Începere pe Zbor de Paște Program de vară Veneția Treviso luni, vineri 18 martie - neschimbat Roma Ciampino marți, sâmbătă 28 martie 13 aprilie 20 aprilie marți, joi, sâmbătă 29 iunie – 14 septembrie Bologna marți, sâmbătă 28 martie 13 aprilie 20 aprilie marți, joi, sâmbătă 22 iunie – 14 septembrie Milano Bergamo miercuri, vineri, duminică deja activ 10 aprilie 17 aprilie luni, miercuri, vineri, duminică 19 iunie – 17 septembrie Londra Luton luni, miercuri, vineri, duminică deja activ - luni, miercuri, joi, vineri, duminică 29 iunie – 22 octombrie

Sorina Ratz, Communications Manager la Wizz Air a declarat: „Suntem încântați să vă oferim astăzi mai multe noutăți pentru clienții din Bucovina și să sărbătorim lansarea a trei noi rute din Suceava, spre Veneția Treviso, Bologna și Roma Ciampino, în Italia. În calitate de cel mai mare operator aerian din România cu tarife reduse în mod constant, continuăm să ne extindem rețeaua regională și să susținem piața locală de muncă în sectoarele aviației și turismului, consolidând, totodată, relațiile de afaceri între țări. Suntem permanent în căutare de moduri de a răspunde așteptărilor clienților, astfel că, odată cu noile rute, pasagerii din Bucovina vor avea oportunitatea să călătorească mai des în Italia și în Marea Britanie pe parcursul vacanței de Paște, cu ajutorul zborurilor speciale programate pentru jumătatea lunii aprilie, precum și pe parcursul sezonului cald. Echipajul nostru prietenos îi așteaptă pe pasagerii WIZZ la bord pe oricare dintre cele cinci rute disponibile de la aeroportul Suceava.”

Despre Wizz Air

Wizz Air este cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa Centrală şi de Est, care operează o flotă de 79 de aeronave Airbus A320 şi A321 şi oferă mai mult de 500 de rute de la 28 de baze, ce asigură conexiunea între 138 de destinaţii din 40 de ţări. La Wizz Air o echipă de peste 3.000 de profesionişti în aviaţie livrează servicii superioare şi tarife foarte scăzute, ceea ce face ca Wizz Air să fie alegerea preferată a 23 de milioane de pasageri în 2016. Wizz Air este listată la London Stock Exchange cu abrevierea WIZZ și este inclusă în calculul indicilor FTSE 250 și FTSE All-Shares. Wizz Air este membră a Asociației Internaționale a Transporturilor Aeriene (IATA), Operational Safety Audit (IOSA), companie de referință la nivel global în ceea ce privește recunoașterea siguranței companiilor aeriene. Wizz Air a fost aleasă recent “Value Airline of the Year 2016” de editorii Air Transport World, una dintre cele mai importante reviste de aviație dar şi “Low Cost Airline of the Year” de către Centrul pentru aviaţie (CAPA), furnizor important de informaţii şi analize despre industria aeronautică.

* un singur segment, cu toate taxele obligatorii incluse

⃰ ⃰Conform ACI (Airports Council International) la fiecare 1 milion de pasageri transportați pe parcursul unui an se facilitează 750 de locuri de muncă în regiune