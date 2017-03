Wizz Air lansează orarul de iarnă 2017 pentru România cu o promoţie specială

Wizz Air, cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa Centrală şi de Est şi cel mai mare transportator aerian din România, a lansat orarul de iarnă 2017 pentru ţara noastră. Wizz Air creşte frecvenţa zborurilor în întreaga reţea din România cu o medie de 13% şi oferă mai mult de 3 milioane de locuri pentru sezonul de iarnă, pe 133 de rute la preţ redus spre 22 de ţări din întreaga Europă şi nu numai, de pe 10 aeroporturi locale. Pentru a sărbători sezonul viitor, WIZZ oferă o promoţie de o zi de 25%* pentru mai mult de 500.000 de locuri pentru toţi pasagerii ce rezervă călătorii astăzi, 9 martie, până la miezul nopţii.

Pasagerii care îşi planifică vacanţa pentru sezonul de iarnă pot alege dintre cele 56 de destinaţii Wizz Air disponibile în reţeaua din România, inclusiv Dubai, Tenerife, Lamezia Terme, Tel Aviv, Lisabona sau Malaga, locuri cu soare tot timpul anului. Iar pentru cei care vor să se bucure de un city-break, reţeaua WIZZ oferă o mulţime de oraşe interesante precum Roma, Berlin, Billund, Stockholm sau Bruxelles.

Wizz Air caută mereu să ofere şi mai multe oportunităţi pasagerilor din România, și adaugă peste 350.000 de locuri la preţ redus pentru orarul de iarnă 2017, ceea ce reprezintă o nouă creştere, cu 13%, în comparaţie cu programul de iarnă din 2016.

Pentru 2017, WIZZ a anunţat deja începerea a 14 noi rute spre nouă ţări din România, precum şi adăugarea de noi aeronave bazelor din Cluj-Napoca şi Craiova. Anul acesta Wizz Air va avea alocate 22 de aeronave în România, inclusiv 5 aeronave Airbus A321 noi, ultra eficiente, de ultimă generaţie cu 230 de locuri şi va angaja peste 750 de membri de echipaj orientaţi către pasageri. Deja cea mai mare companie aeriană din România, de la primul său zbor din ţara noastră compania a transportat mai mult de 28 de milioane de pasageri spre şi către România, pe rutele sale cu preţuri scăzute şi cu servicii excelente la bord.

Frecvenţele pe unele dintre cele mai populare rute din România:

Ruta Frecvenţa Bucureşti – Cluj 10 zboruri pe săptămână Bucureşti – Tel Aviv 7 zboruri pe săptămână Cluj – Paris 5 zboruri pe săptămână Bucureşti – Glasgow 2 zboruri pe săptămână Sibiu – Milano 2 zboruri pe săptămână Timişoara – Frankfurt Hahn 2 zboruri pe săptămână

Sorina Ratz, Wizz Air Communications Manager la Wizz Air a declarat că “Wizz Air anunţă cu bucurie orarul de iarnă 2017 ce oferă 133 de rute la preţ redus spre 22 de ţări din toată Europa şi nu numai. Numeroase destinaţii cunoscute atât pentru călătorii de business, cât și pentru vacanță, cum ar fi Barcelona, Londra, Eindhoven sau Lisabona, sunt deja accesibile pasagerilor din România, de pe 10 aeroporturi locale, în programul de iarnă. Astăzi oferim pasagerilor WIZZ o reducere specială de 25%* pentru mai mult de 500.000 de locuri pentru rezervările efectuate până la miezul nopţii. Îi încurajăm pe pasagerii noştri avizaţi să îşi rezerve vacanţele pentru viitorul sezon de iarnă şi să se bucure de serviciile noastre excelente la bordul aeronavelor flotei noastre moderne Airbus!”

Wizz Air este cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa Centrală şi de Est, care operează o flotă de 77 de aeronave Airbus A320 şi A321 şi oferă mai mult de 500 de rute de la 28 de baze, ce asigură conexiunea între 138 de destinaţii din 40 de ţări. La Wizz Air o echipă de peste 3.000 de profesionişti în aviaţie livrează servicii superioare şi tarife foarte scăzute, ceea ce face ca Wizz Air să fie alegerea preferată a 23 de milioane de pasageri în 2016. Wizz Air este listată la London Stock Exchange cu abrevierea WIZZ și este inclusă în calculul indicilor FTSE 250 și FTSE All-Shares. Wizz Air este membră a Asociației Internaționale a Transporturilor Aeriene (IATA), Operational Safety Audit (IOSA), companie de referință la nivel global în ceea ce privește recunoașterea siguranței companiilor aeriene. Wizz Air a fost aleasă recent “Value Airline of the Year 2016” de editorii Air Transport World, una dintre cele mai importante reviste de aviație dar şi “Low Cost Airline of the Year” de către Centrul pentru aviaţie (CAPA), furnizor important de informaţii şi analize despre industria aeronautică.

* reducerea de 25% se aplică pentru tarife, care includ taxele, costurile obligatorii și un bagaj de mână mic (max.: 42 x 32 x 25 cm), dar exclud taxa de administrare. Această promoţie se aplică pe 9 martie, de la ora 00.00 până la miezul nopţii. Preţul se aplică numai pentru rezervările efectuate pe wizzair.com sau prin intermediul aplicaţiei WIZZ pentru mobil. Perioada de călătorie trebuie să se încheie până pe 31 mai 2017.