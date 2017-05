Wizz Air sărbătoreşte 13 ani de creştere constantă şi de repere importante

Wizz Air aniversează astăzi 13 ani de la primul său zbor. În acest timp, WIZZ a devenit cea mai mare companie aeriană low cost din Europa Centrală şi de Est şi a atins importante repere. Pasagerii Wizz Air se pot bucura de aniversarea WIZZ şi pot descoperi cele 141 de destinaţii speciale de-a lungul întregii reţele Wizz Air cu preţuri scăzute, cu reducerea de până la 30%* valabilă în această zi, pentru rezervări noi, realizate până la miezul nopţii, pentru toate rutele.

Wizz Air anunţă astăzi şi câştigătorii primei ediţii WIZZ Youth Challenge, prima competiţie internaţională de studii de caz iniţiată de companie. Din cele 978 de echipe care s-au înscris în competiţie, cele mai bune 40 şi-au prezentat proiectele în faţa unui juriu format din echipa de management Wizz Air şi experţi şi diferite domenii. Echipa câştigătoare este din Croaţia şi a fost recompensată cu bilete nelimitate în întreaga reţea WIZZ, timp de un an de zile.

Wizz Air crede că munca trebuie echilibrată cu într-un stil de viaţă activ şi tocmai din acest motiv compania susţine mai multe competiţii internaţionale de alergare de-a lungul Europei, în oraşe precum Cluj-Napoca, Kosice şi Skopje. Mai mult de 35.000 de alergători din peste 50 de ţări au luat parte deja la competiţiile de alergare Wizz Air în 2017, iar oraşe precum Budapesta, Kiev sau Sofia se pregătesc pentru startul altora asemănătoare.

În ultimii 13 ani, WIZZ a zburat 1 miliard de kilometri, ceea ce s-ar putea traduce prin înconjurarea Pământului de 25.000 de ori şi a transportat aproape 135 de milioane de pasageri. Fiecare aeronavă din flota Wizz Air formată din 81 de aeronave Airbus A320 şi A321 – una dintre cele mai tinere din Europa – a zburat, în medie, peste 12 ore în fiecare zi, iar împreună au operat aproape 880.000 de zboruri şi au petrecut mai mult de 1,4 milioane de ore în aer, ceea ce ar însemna 163 de ani zbor continuu. În prezent, Wizz Air oferă peste 500 de rute spre 42 de ţări, din 141 de aeroporturi, şi are una dintre cele mai diverse reţele dintre toate companiile low cost din Europa, din Tenerife în vest până la Astana în est şi cu cea mai lungă rută existentă Katowice-Dubai de 4.639 de kilometri – şi încă 40 de noi rute ce vor începe să opereze în 2017.

În ultimele 12 luni, până la 30 aprilie 2017, peste 24 de milioane de pasageri s-au bucurat de oportunităţile de călătorie oferite de WIZZ, de preţurile scăzute, de sistemul facil de rezervare şi de servicii excelente la bord. Zi şi noapte, aproape 3.300 de profesionişti în domeniul aviaţiei cu 42 de naţionalităţi diferite livrează servicii la bord de un nivel superior iar compania susţine peste 17.000** de locuri de muncă în industriile asociate din întreaga reţea.

József Váradi, Wizz Air Chief Executive Officer a declarat: ” La 13 ani de la primul zbor Wizz Air, astăzi sărbătorim succesul echipei, atingerea unor rezultate remarcabile şi a unei creşteri continue. Până acum am oferit ocazia celor aproape 135 de milioane de pasageri să descopere Europa la preţurile scăzute Wizz Air şi de a călători cu una dintre cele mai tinere flote, în timp ce se bucură de servicii foarte bune la bord, oferite de cei aproape 3.300 de colegi. În prezent, Wizz Air conectează 141 de destinaţii spre 42 de ţări, în care zborurile noastre consolidează relaţiile comerciale dintre ţări şi stimulează turismul şi industria de aviaţie. Sărbătoriţi astăzi cu cel mai mare transportator aerian low cost din Europa Centrală şi de Est la preţuri chiar şi mai mici decât de obicei! Întreaga echipă WIZZ așteaptă cu nerăbdare să vă întâmpine la bord foarte curând.”

Wizz Air este cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa Centrală şi de Est, care operează o flotă de 81 de aeronave Airbus A320 şi A321 şi oferă mai mult de 500 de rute de la 28 de baze, ce asigură conexiunea între 141 de destinaţii din 42 de ţări. La Wizz Air o echipă de peste 3.300 de profesionişti în aviaţie livrează servicii superioare şi tarife foarte scăzute, ceea ce face ca Wizz Air să fie alegerea preferată a 23 de milioane de pasageri în 2016. Wizz Air este listată la London Stock Exchange cu abrevierea WIZZ și este inclusă în calculul indicilor FTSE 250 și FTSE All-Shares. Wizz Air este membră a Asociației Internaționale a Transporturilor Aeriene (IATA), Operational Safety Audit (IOSA), companie de referință la nivel global în ceea ce privește recunoașterea siguranței companiilor aeriene. Wizz Air a fost aleasă recent “Value Airline of the Year 2016” de editorii Air Transport World, una dintre cele mai importante reviste de aviație dar şi “Low Cost Airline of the Year” de către Centrul pentru aviaţie (CAPA), furnizor important de informaţii şi analize despre industria aeronautică

*Reducerea se aplică tarifelor cu taxele incluse, taxelor obligatorii și unui bagaj mic de cabină. Reducerea este validă doar pentru rezervări noi, realizată pe wizzair.com sau WIZZ APP pe 19 mai

** conform ACI (Airports Council International) la fiecare 1 milion de pasageri transportați pe parcursul unui an se facilitează 750 de locuri de muncă în regiune