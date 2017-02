Wizz Air, cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa Centrală și de Est si cel mai mare operator aerian din România, sărbătoreşte în această lună opt ani de la lansarea bazei sale din Timişoara cu o promoţie de iarnă și reduce cu 20%*costul biletelor pentru toate zborurile, planificate până în data de 31 martie, pentru rezervările realizate astăzi, 2 februarie, până la miezul nopţii.

Toţi pasagerii care şi-au programat călătoria până la finalul lunii martiespre oricare dintre cele 56 de destinaţii Wizz Air disponibile din România, sau spre cele peste 500 din întreaga reţea a companiei –inclusiv spre acele cu soare tot timpul anului precum Dubai, Tenerife, Larnaca, Tel Aviv, Lisabona sau Malaga –vor beneficia de o reducere de până la 20%. Turiştilor care şi-au programat un city-break în week-urile viitoare, sau o escapadă romantică de Valentine’s Day, reţeaua WIZZ le oferă din plin destinaţii atractive în 40 de ţări din Europa şi nu numai.

În 2016, Wizz Air a transportat mai mult de 660.000 de călători pe rutele sale din Timişoara, ceea ce reprezintă o creştere cu 12% față de perioada anterioară. În plus, companiasusţine mai mult de 490** de locuri de muncăla nivel local, în industrii asociate.Dovedindu-şi dedicarea şi angajamentul faţă de pasagerii din România şi pentru a veni în întâmpinarea nevoilor clienţilor, WIZZ este mereu în căutare de noi oportunităţi de călătorie la tarife scăzute. Deja cea mai mare companie aeriană din România, anul acesta, Wizz Air va avea alocate în ţară 22 de aeronave, inclusiv 5 noi şi ultraeficiente Airbus A321şi va angaja peste 750 de membri de echipaj din ţară.

Sorina Ratz, Wizz Air Communications Manager declară: “Luna aceasta sărbătorim 8 ani de când operăm cu succes de la baza din Timişoara. Cu această ocazie specială, suntem încântaţi să le oferim clienţilor din România oportunitatea de a călători mai mult cu un discount de 20%*, și să le asigurăm tarife și mai scăzute pasagerilor care călătoresc spre şi dinspre România, dar şi în alte destinații, folosind rutele noastre. Îi îndemnăm pe cei care caută astfel de reduceri, dar şi pe pasagerii nerăbdători să-şi rezerve rapid bilete în condițiile în care această promoţie specială de iarnă se încheie pe 2 februarie, la miezul nopţii. Destinaţii variate şi oportunităţi de călătorie? Astăzi este momentul să îţi faci rezervare”.

DespreWizz Air

Wizz Air este cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa Centrală şi de Est, care operează o flotă de 75 de aeronave Airbus A320 şi A321 şi oferă mai mult de 500 de rute de la 27 de baze, ce asigură conexiunea între 136 de destinaţii din 40 de ţări. La Wizz Air o echipă de peste 3.000 de profesionişti în aviaţie livrează servicii superioare şi tarife foarte scăzute, ceea ce face ca Wizz Air să fie alegerea preferată a 23 de milioane de pasageri în 2016. Wizz Air este listată la London Stock Exchange cu abrevierea WIZZ și este inclusă în calculul indicilor FTSE 250 și FTSE All-Shares. Wizz Air este membră a Asociației Internaționale a Transporturilor Aeriene (IATA), Operational Safety Audit (IOSA), companie de referință la nivel global în ceea ce privește recunoașterea siguranței companiilor aeriene. Wizz Air a fost aleasă recent “Value Airline of the Year 2016” de editorii Air Transport World, una dintre cele mai importante reviste de aviație dar şi “Low Cost Airline of the Year” de către Centrul pentru aviaţie (CAPA), furnizor important de informaţii şi analize despre industria aeronautică.