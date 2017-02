Wizz Air va creşte numărul zborurilor pe ruta Suceava – Londra şi retur

Compania low-cost Wizz Air a anunțat că, din vară, va introduce mai multe curse pe ruta Suceava-Londra, odată cu alocarea unei noi aeronave Airbus A 320. Compania a transmis că zborurile vor fi operate de cinci ori pe săptămînă și nu de patru ori, ca pînă acum. La acest moment, Wizz Air efectuează curse de la Suceava spre Londra, în zilele de marţi, joi, sâmbătă şi duminică.

