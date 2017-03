Zborul internațional Suceava – Veneția a fost inaugurat oficial

Zborul Suceava – Veneția (Treviso), și retur a fost inaugurat oficial în cursul zilei de sâmbătă. Veneția devine astfel a treia destinație internațională către care există zboruri directe de pe Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava, operate de către compania Wizz Air. La inaugurarea noului zbor a fost prezent președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur și directorul aeroportului sucevean, Ioan Măriuța. Prezent la aeroport, Gheorghe Flutur a discutat cu pasagerii primelor zboruri de pe ruta Veneția – Suceava și retur. În același timp, șeful administrației județene a făcut o „analiză operativă” în teren cu directorul aeroportului. Cei doi au stabilit ca începând de astăzi să fie luate mai multe măsuri pentru creșterea confortului pasagerilor și pentru dezvoltarea infrastructurii aerogării Aeroportului „Ștefan cel Mare” Suceava.

Revenind la noua cursă aerieană externă de pe aeroportul sucevean, trebuie spus că zborul de la Veneția la Suceava a aterizat la destinație la ora 11:50, cu 79 de pasageri la bord. Zborul de la Suceava către Veneția (Treviso) a decolat de pe Aeroportul Ștefan cel Mare cu 148 de pasageri. Amintim că Wizz Air a anunțat la începutul acestui an că va începe mai repede operarea curselor aeriene pe ruta Suceava – Veneția și retur, respectiv cu data de 18 martie, ca urmare a numărului mare de cereri de bilete. De pe 18 martie, cursele pe ruta Suceava – Veneția vor fi operate în zilele de marți și sâmbătă. Decolarea din Veneția va fi la ora 9:20, cu sosire la Suceava la ora 12:15, în timp ce zborul retur va pleca de pe aeroportul sucevean la 12:45 cu sosire la Treviso la ora 13:50. După intrarea în vigoare a orarului de vară, începând de pe 27 martie a.c. zborurile de la Suceava către Veneția, și retur, vor fi operate în zilele de luni și vineri. Zborurile vor decola din Veneția de la 15:35 și vor ateriza la Suceava la 18:30, iar returul va fi de la ora 19:00 (Suceava), cu aterizare în Veneția la 20:05.

Tot din această lună, de pe 28 martie, vor fi inaugurate și noile zboruri Wizz Air de la Suceava către Cursele aeriene către Roma Ciampino și Bologna. Zborurile către cele două destinații vor fi operate de trei ori pe săptămână, în zilele de marţi, joi şi sâmbătă. Tot din luna martie 2017, Wizz Air va crește numărul zborurilor pe ruta Suceava – Bergamo Milano, de la două, cât sunt în prezent, la patru frecvențe săptămânale, în zilele de luni, miercuri, vineri și duminică. Odată cu noul orar de vară va crește și numărul de curse aeriene pe ruta Suceava – Londra Luton, și retur, la cinci frecvențe săptămânale, în zilele de luni, miercuri, joi, vineri și duminică. Pe de altă parte, trebuie spus că în preajma sărbătorilor pascale vor fi introduse următoarele zboruri suplimentare: Milano – Suceava şi retur, în zilele de 10 şi 17 aprilie; Roma – Suceava şi retur, în zilele de 13 şi 20 aprilie, şi Bologna – Suceava şi retur, în zilele de 13 şi 20 aprilie. De asemenea, Wizz Air va mai avea zboruri suplimentare pe ruta Bologna – Suceava şi retur, în datele de 14 septembrie şi 17 septembrie 2017.

Și compania Tarom și-a dezvoltat cursele de pe Aeroportul Ștefan cel Mare, începând cu data de 3 martie 2017 reintroducându-se zborurile din zilele de vineri şi sâmbătă, astfel încât operează zilnic după următorul program: Otopeni 21.20 – Suceava 22.30 şi Suceava 05.55 – Otopeni 07.10.



