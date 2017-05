Zeci de șoferi protestează azi la Crucea față de starea dezastruoasă în care se află DN 17B

Cel puțin 40 de șoferi nemulțumiți de starea dezastruoasă în care se află DN 17B, de la Vatra Dornei spre județul Neamț, vor protesta pentru a solicita demararea lucrărilor de reabilitare și modernizare. Protestul este programat astăzi, de la ora 10:00, pe tronsonul DN 17B cuprins între localitățile Crucea și Ciril. Protestul are loc după ce în urmă cu câteva zile, mai mulți cetățeni din această zonă a județului au inițiat o petiție on-line adresată direct ministrului transporturilor, Răzvan Cuc, prin care îi atrag atenția acestuia asupra stării deplorabile în care se află DN 17B. De precizat că deși în cursul anului trecut s-au asfaltat mai multe tronsoane de la Vatra Dornei spre limita cu județul Neamț, pe anumite porțiuni rămase nereabilitate, gropile apărute în betonul care acoperă drumul nu mai pot fi ocolite de șoferi. Cei care au inițiat petiția online îi atrag atenția ministrului transporturilor că acest drum nu a fost refăcut niciodată complet, iar după sezonul de iarnă starea carosabilului este dezastruoasă.

Locuitorii din zona de munte a județului îi transmit ministrului ca în condițiile în care nu se vor investi fonduri în reabilitarea acestui drum, care se degradează din ce în ce mai mult în fiecare an, ar fi mai bine să fie scos din circuitul național de infrastructură. „Privim cu încredere toate proiectele de infrastructură care se desfăşoară în sectorul central-vestic al ţării, însă dorim să vă aducem la cunoştinţă că acest tronson de drum este dat uitării de foarte mult timp, iar reabilitarea lui începe să devină un vis îndepărtat pentru locuitorii acestei regiuni. În stilul în care se degradează de la an la an, în curând îl vom putea scoate din circuitul naţional de infrastructură şi-l vom putea trece la categoria vulcani montani”, se arată în petiția online.