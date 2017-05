Astăzi, 8 mai, este sărbătorită în România “Ziua egalității de șanse între femei și bărbați”. Acest proiect legislativ a fost inițiat în anul 2015 și are drept scop promovarea egalității de șanse între sexe ca parte integrantă a politicii sociale.

În decursul acestei zile, conform proiectului de lege, autoritățile vor putea organiza manifestări, iar televiziunea și radioul public vor putea include programe dedicate Zilei egalității de șanse.

La nivelul Uniunii Europene a fost înființat Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați în anul 2010 cu sediul în Vilnius (Lituania). Institutul are ca priorități principale realizarea de studii și colectarea de statistici cu privire la egalitatea de gen în cadrul UE, monitorizarea modalității în care UE își respectă angajamentele internaționale privind egalitatea de gen și elaborarea raportului anual cu privire la progresele înregistrate.

În ceea ce privește organul reprezentativ suprem, putem face o analiză și observăm o diferențiere majoră între numărul de femei ca reprezentante a tuturor grupurilor politice și a minorităților naționale față de numărul de bărbați.

Ca urmare, în Parlamentul României avem un număr de 87 femei dintr-un total de 465 de parlamentari, într-un procent de 18.71% femei față de 81.29% bărbați. Din totalul de 87 femei, PSD are reprezentant în stuctura Parlamentului un număr de 52, PNL 16, USR 8, UDMR 4, minoritățile 3, ALDE 2 și PMP 2. În ceea ce privește numărul bărbaților reprezentanți în structura Parlamentului României, PSD are 169, PNL 83, USR 35, ALDE 27, UDMR 26, PMP 24 iar minoritățile naționale 14.

Suceava este reprezentată în Parlamentul României de 2 femei, din care PSD 1 și PNL 1 și 12 bărbați, din care PSD 6, PNL 4 și ALDE 2. Camera Deputaților este reprezentată de un număr de 68 femei și 261 bărbați, procentajul fiind de 20.67% față de 79.33%. Din totalul de 68 femei, PSD are reprezentant în stuctură un număr de 42, PNL 11, USR 5, UDMR 4, minoritățile 3, ALDE 2 iar PMP 1. Ca parte masculină reprezentantă în structura Camerei Deputaților, PSD are 112 de bărbați, PNL 58, USR 25, ALDE 18, UDMR 17, PMP 17 iar minoritățile naționale 14.

Suceava este reprezentată în Camera Deputaților de 2 femei, din care PSD 1 și PNL 1 și 8 bărbați, din care PSD 4, PNL 3 și ALDE 1. Senatul României este reprezentat de numai 19 femei și un număr de 117 bărbați, procentajul fiind de 13.97% față de 86.03%. Din totalul de 19 femei, PSD are reprezentant în stuctură un număr de 10, PNL 5, USR 3, și PMP 1. Ca parte masculină reprezentantă în structura Senatului României, PSD are 57 de bărbați, PNL 25, USR 10, ALDE 9, UDMR 9 iar PMP 7.

Suceava nu este reprezentată în Senatul României de nici o femeie, în schimb PSD are 2 bărbați, PNL 1 și ALDE 1.

La nivelul administrației locale, reprezentarea genului feminin este într-un număr și mai mic.

Astfel, în structura Consiliului Județean Suceava se află un număr de 5 femei consilieri județeni și 32 bărbați, cu un procent de 13.51% față de 82.49%. Din totalul de 5 femei, PSD are reprezentant în stuctură un număr de 2 iar PNL 3 consilieri județeni de gen feminin. Ca și consilieri județeni de gen masculin, PSD are un număr de 18 bărbați iar PNL 18. În ceea ce privește Consiliul Local al Municipiului Suceava, avem un număr de 3 femei consilieri locali și 20 bărbați, cu un procent de 13.04% față de 86.96%. Din cei 3 consilieri locali de gen feminin, PSD are reprezentant în stuctură un număr de 2 iar PNL 1. Privind partea masculină, PSD este reprezentat în Consiliul Local de către 6 bărbați, PNL 9, ALDE 3 iar PMP 2.