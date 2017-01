Ziua Unirii Principatelor Române sărbătorită la Colegiul „Unirea”

În perioada 16 ianuarie – 21 ianuarie 2017 la Colegiul Tehnic de Căi Ferate ,,Unirea”, Pașcani se desfășoară activitățile dedicate Zilei Unirii Principatelor Române din cadrul proiectului transdisciplinar: ,,UNITATEA NAȚIONALĂ – UN VIS ÎMPLINIT”:

Activitățile desfășurate și în curs de desfășurare sunt următoarele:

I. Expoziţie tematică intitulată: UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE cuprinzând fotografii și documente reprezentative referitoare la Mica Unire, dar și despre domnia lui Alexandru Ioan Cuza (16 ianuarie-31 ianuarie 2017);

II. ALEXANDRU IOAN CUZA ȘI UNIREA – activitate cultural–artistică consacrată sărbătoririi Unirii Principatelor Române realizată în ziua de 20 ianuarie 2017, în intervalul orar 13.30 – 15.00;

Această activitate a avut în vedere componenta științifică și cea artistică.

Aspectul științific s-a realizat prin urmărirea prezentării power point cu titlul „24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Române sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza”, din care elevii au descoperit pașii care au fost făcuți pentru realizarea României moderne, fiind evidențiate și reformele realizate în timpul acestei domnii.

Componenta artistică a avut în vedere următoarele: vizionarea scenetei istorice „Moș Ion Roată și Unirea”, recital de poezie patriotică, dansuri tradiționale, cântece patriotice și cântece pe muzică folk interpretate de soliști vocali și de corul școlii coordonat de domnul profesor Spataru Ioan Mugurel.

III. Sub semnul Unirii – vizită de studiu care are loc în municipiul Iași, în ziua de 21 ianuarie 2017, unde vor fi vizitate Muzeul Unirii și Palatul Culturii acesta adăpostind patru muzee reprezentative: Muzeul de Istorie a Moldovei, Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, Muzeul Etnografic al Moldovei și Muzeul de Artă. Participanți la acestă vizită de studiu fiind elevii din clasele a X-a C și a IX-a G, însoțiți de profesorii diriginți Bugioeanu Gabriel și Spataru Ioan Mugurel

Coordonatorii activitățiilor sunt fost profesorii Bugioeanu Gabriel și Spataru Ioan Mugurel.